Moody’s обновил рейтинг Халг Банка

Международное агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги ОАО Халг Банк по итогам его деятельности за 2022 год.

Рейтинг Халг Банка по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте остается на уровне B1 с прогнозом «Стабильный». Базовый уровень кредитоспособности банка (Baseline Credit Assessments) сохранен на уровне B2.

Халг Банк сотрудничает с международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service с 2011 года.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах банка, на официальном веб-сайте https://xalqbank.az, по номеру 138 Информационного центра, а также на страницах банка в соцсетях.