Зарезал собственного сына: подробности дела

Завершено предварительное расследование в отношении 67-летнего жителя города Баку Рамиза Исрафилова, обвиняемого в убийстве родного сына.

Согласно информации haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Делом занимается судья Джавид Гусейнов. Подготовительное заседание назначено на 18 сентября.

Трагический инцидент произошел 7 апреля этого года в Баку. В Ясамальскую районную прокуратуру поступила информация о смерти 33-летнего Кямрана Исрафилова. В ходе предварительного расследования было установлено, что Рамиз Исрафилов во время конфликта нанес сыну Кямрану ножевое ранение, которое привело к его смерти. В связи с этим инцидентом прокуратура Ясамальского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Р.Исрафилов был задержан в качестве подозреваемого. На момент происшествия мать К.Исрафилова присутствовала дома. Она рассказала, что ранее серьезных конфликтов между отцом и сыном не наблюдалось. Сообщается, что у К.Исрафилова была алкогольная зависимость.