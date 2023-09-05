Орбан о загадочной русской душе

По мнению венгерского премьера, на Западе не могут понять россиян, потому что «это очень трудно»: «Для западного человека самое важное – это его личные свободы, которые открывают ему много возможностей. У русских другая система ценностей».

Орбан заявил, что западные страны и США никогда не смогут победить Россию: «Они никогда не сдадутся, они сохранят единство страны и будут защищать ее. Если мы вложимся еще, то и они поступят так же. Если мы отправим туда больше техники – они нарастят производство. Так что не поймите русских неправильно».