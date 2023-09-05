Запад прихлопнул окно России в Дубае горячая тема
Чтобы понять масштабность проблемы «российского параллельного импорта» из Эмиратов, достаточно всего трех показателей. Первый: за первые пять месяцев этого года ОАЭ экспортировали компьютерных компонентов и модулей в Россию на сумму в 149 миллионов долларов по сравнению с 1 миллионом долларов за тот же период прошлого года.
Второй: экспорт коммуникационного оборудования вырос до 64 миллионов долларов с нуля за тот же период прошлого года. И третий: экспорт электронного оборудования увеличился до 20 миллионов долларов с 1 миллиона долларов.
Тут и еще одно обстоятельство выяснилось - экспорт в Индию и продажа российской нефти за рупии стали уже общеизвестной притчей, но выход, оказывается, был найден. Зависшие рупии начали выводить через покупку стейблкоинов типа USDT.
Схема была непростой и сильно коррупционной, однако помогла бы Москве вывести прибыль за проданную нефть. Однако американцы быстро «просекли» эту достаточно примитивную схему и надавили на ОАЭ, где теперь перекрыты транзакции P2P в криптовалюте для участников из России. После чего Запад решил заняться Эмиратами в части соблюдения ими антироссийских санкций уже «по-взрослому», используя традиционные кнут и пряник.
Как сообщает The Wall Street Journal, в центре визита в Эмираты представительной делегации США, Великобритании и ЕС – обсуждение мер по предотвращению поставок в Россию в обход санкций компьютерных чипов, электронных компонентов и других товаров двойного назначения.
И здесь возникает интересная ситуация. Не вызывает сомнений, что власти ОАЭ заверят своих западных партнеров в готовности ужесточить меры в отношении «параллельного импорта», поскольку ссора с Западом в планы Эмиратов не входит. Вопрос в другом – насколько эти заверения власти ОАЭ готовы подкреплять реальными делами? И, само собой, что или сколько они за это попросят? Насколько вообще Эмираты готовы пойти на синхронизацию с западным санкционным режимом?
С 24 февраля аравийские монархии приняли и воплощают в жизнь следующую модель: «Конфликт России с Западом нас не касается, это не наша война. Наше дело – соблюдать равноудаленность от сторон конфликта и соблюдать свои интересы». Главный из которых, называя вещи своими именами, очевиден – извлечь максимум выгоды, в том числе и через торговлю «запретным».
Никакого особенно «арабского» коварства или чего-то личного здесь искать не стоит, только бизнес, как и всегда, как и везде. А потому даже если Эмираты и дадут согласие ужесточить контроль за «параллельным импортом», они все равно будут искать возможные лазейки для обхода санкций. То есть «окно» для России просто станет уже, но вряд ли закроется совсем. И ничего с этим Запад поделать не сможет.
Другое дело, насколько это поможет Москве. С восполнением потерь обычной военной техники российский ВПК, работая в три смены, пока еще справляется. Но по производству компьютерных чипов и электронных компонентов – как безнадежно отстал от развитых стран, так и продолжает отставать. Причем уже без надежды когда-нибудь догнать.
Поэтому любое сокращение потока товаров двойного назначения из-за снижения пропускной способности эмиратского «окна» будет для Москвы делом весьма болезненным и, безусловно, скажется на ее военных возможностях. Конечно, сверхзадачей западной делегации, прибывшей в Эмираты, является полное закрытие этого «окна». Наглухо. С законопачиванием всех щелей и заколачиванием гвоздями.
Но если достичь ее не получится, на Западе особо не огорчатся. Процесс удушения России – дело достаточно долгое. Именно так к этому Запад и относится. Не удалось договориться за одну поездку – ничего страшного, совершат еще, хоть десяток. И пусть не перекроют наглухо, но вполне могут свести до столь тонкого ручейка, когда уже безразлично, есть он или нет.