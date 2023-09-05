Джемаль Бустани, автор haqqin.az 15:53

Чтобы понять масштабность проблемы «российского параллельного импорта» из Эмиратов, достаточно всего трех показателей. Первый: за первые пять месяцев этого года ОАЭ экспортировали компьютерных компонентов и модулей в Россию на сумму в 149 миллионов долларов по сравнению с 1 миллионом долларов за тот же период прошлого года.

Второй: экспорт коммуникационного оборудования вырос до 64 миллионов долларов с нуля за тот же период прошлого года. И третий: экспорт электронного оборудования увеличился до 20 миллионов долларов с 1 миллиона долларов. Тут и еще одно обстоятельство выяснилось - экспорт в Индию и продажа российской нефти за рупии стали уже общеизвестной притчей, но выход, оказывается, был найден. Зависшие рупии начали выводить через покупку стейблкоинов типа USDT. Схема была непростой и сильно коррупционной, однако помогла бы Москве вывести прибыль за проданную нефть. Однако американцы быстро «просекли» эту достаточно примитивную схему и надавили на ОАЭ, где теперь перекрыты транзакции P2P в криптовалюте для участников из России. После чего Запад решил заняться Эмиратами в части соблюдения ими антироссийских санкций уже «по-взрослому», используя традиционные кнут и пряник. Как сообщает The Wall Street Journal, в центре визита в Эмираты представительной делегации США, Великобритании и ЕС – обсуждение мер по предотвращению поставок в Россию в обход санкций компьютерных чипов, электронных компонентов и других товаров двойного назначения.

И здесь возникает интересная ситуация. Не вызывает сомнений, что власти ОАЭ заверят своих западных партнеров в готовности ужесточить меры в отношении «параллельного импорта», поскольку ссора с Западом в планы Эмиратов не входит. Вопрос в другом – насколько эти заверения власти ОАЭ готовы подкреплять реальными делами? И, само собой, что или сколько они за это попросят? Насколько вообще Эмираты готовы пойти на синхронизацию с западным санкционным режимом? С 24 февраля аравийские монархии приняли и воплощают в жизнь следующую модель: «Конфликт России с Западом нас не касается, это не наша война. Наше дело – соблюдать равноудаленность от сторон конфликта и соблюдать свои интересы». Главный из которых, называя вещи своими именами, очевиден – извлечь максимум выгоды, в том числе и через торговлю «запретным». Никакого особенно «арабского» коварства или чего-то личного здесь искать не стоит, только бизнес, как и всегда, как и везде. А потому даже если Эмираты и дадут согласие ужесточить контроль за «параллельным импортом», они все равно будут искать возможные лазейки для обхода санкций. То есть «окно» для России просто станет уже, но вряд ли закроется совсем. И ничего с этим Запад поделать не сможет.