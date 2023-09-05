В четверг юань установил минимум к доллару США с 2007 года. Причинами стали невысокие показатели экономики Китая и проблемы на рынке недвижимости, сообщает Financial Times.

По состоянию на 14:35 по бакинскому времени доллар составлял 7,3276 юаня, но в течение дня он поднимался до 7,3284 юаня/$1. С начала 2023 года юань потерял в цене около 6% к доллару.

Последние данные отражают уменьшение китайского экспорта и импорта, а также снижение торгового профицита. Экспорт Китая в августе упал на 8,8%, а импорт - на 7,3%, как указано в докладе Главного таможенного управления КНР. Торговый баланс уменьшился до $68,36 млрд, что ниже, чем в августе 2022 года ($78,65 млрд) и июле 2023 года ($80,6 млрд).

Китайские валютные резервы, самые большие в мире, уменьшились в августе до $3,16 трлн с $3,204 трлн месяцем ранее, как сообщил Народный банк Китая.

Офшорный курс юаня к доллару в четверг упал до 7,3345 юаня, достигая в один момент 7,3373 юаня.