Хикмет Гаджиев: Сотрудничество Азербайджана и Израиля никому не угрожает

Сотрудничество между Азербайджаном и Израилем направлено на благо двух государств, а не против какой-то третьей страны, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью израильскому международному телеканалу i24NEWS.

«Прежде всего, это сотрудничество на благо двух стран и двух народов, и этому есть историческая подоплека. Именно такое сотрудничество и дружба между еврейским и азербайджанским народами заложены в наших ДНК», - сказал Гаджиев.

Помощник президента отметил, что евреи Азербайджана являются для азербайджанцев братьями и сестрами: «Мы гордимся тем, что еврейская община является такой инклюзивной и неотъемлемой частью азербайджанского общества, и мы также гордимся тем, что в истории Азербайджана не было ни одного случая антисемитизма».

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан ценит вклад еврейской общины в расцвет азербайджанской культуры и государственности, причем не только сегодня, но и в прошлом: «Многочисленное еврейское сообщество страны является важной основой для дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, для дальнейшего углубления этих отношений благодаря связям между людьми, человеческим контактам между гражданами наших стран».