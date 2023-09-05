Армянское посольство в Лондоне будет соседствовать с BP

Армения покупает в Лондоне здание для посольства рядом с головным офисом компании British Petroleum. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении.

В проекте решения правительства говорится, что с 1992 года посольство Армении в Великобритании размещается в здании, предоставленном Армянским домом Лондона, который проинформировал посольство о необходимости освободить помещение в 2024 году.

Общая сумма продажи составит 17,380,800.0 фунтов стерлингов.