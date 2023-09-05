Украина внесла в черный список турецкую компанию

«Компания продолжает вести бизнес со страной-агрессором и остается крупнейшим в России экспортером стекла и химической продукции.

С начала российской агрессии, с 2014 года, Sisecam Flat Glass производит архитектурно-строительное и автомобильное стекло в России на заводе «Алабуга» в Республике Татарстан. Там производятся и «Шахеды», которыми россияне регулярно атакуют Украину», - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, дочерние компании Sisecam Group, производящие листовое стекло, посуду из стекла и стеклянной тары, за 2022 год уплатили налогов в России более чем на 11,2 млн долларов.