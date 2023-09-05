Илон Маск сорвал операцию Украины

Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить Starlink в районе крымского побережья в прошлом году, чтобы сорвать нападение Украины на российский военный флот. Как передает CNN, об этом говорится в отрывке из новой биографической книги Уолтера Айзексона про эксцентричного миллиардера.

Согласно материалам книги, украинские подводные дроны, оснащенные взрывчаткой, приблизились к российскому военно-морскому флоту. По словам журналиста, затем подводные дроны с взрывчаткой «безвредно выбросились на берег».

В биографии уточняется, что Илон Маск предоставил терминалы Starlink Украине в начале 2022 года. Однако он не предполагал, что эта технология будет использована для военных операций или диверсий против российского флота. В книге говорится, что основное предназначение Starlink — предоставление доступа к интернету для мирных целей, таких как просмотр видео или образовательные задачи.

После инцидента украинская сторона пыталась переубедить бизнесмена, но он отказался вновь предоставлять доступ к сети в районе Крыма, утверждает автор книги.