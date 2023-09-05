Как известно, новый кабинет Биньямина Нетаньяху начал активные контакты с иранской оппозицией в изгнании. Напомним, что наследный принц Реза Пехлеви, который считает себя объединяющим лидером оппозиции, несколько месяцев назад был приглашен в Тель-Авив израильским министром разведки Гилой Гамлиэль, которая позже встретилась с Пехлеви в США.

Если до недавнего времени стратегия Израиля в отношении Ирана заключалась в том, чтобы посредством разведывательно-диверсионной деятельности и разработки планов военного вмешательства не допустить создания Тегераном ядерного оружия, то теперь к этому перечню инструментов воздействия добавилась деятельность, направленная на смену власти в исламской республике.

Теперь же, как пишет базирующееся в британской столице англоязычное издание Al-Monitor, Гила Гамлиэль провела в Лондоне встречу с иранскими оппозиционерами и призвала их «быть готовыми к завтрашнему дню».

Отметим, что эта встреча, состоявшаяся 6 сентября, накануне годовщины массовых протестов, охвативших Иран в прошлом году, была одним из этапов многомесячной кампании министра разведки Израиля по установлению контактов с иранскими диссидентами и активистами в изгнании.

Источник, близкий к Гамлиэль, сообщил Al-Monitor, что израильский министр по делам разведки говорила с иранскими гостями о важности привлечения Запада к участию «в битве за права человека и свободу» в Иране.

В частности, министр рассказала собеседникам о своем сотрудничестве с Резой Пехлеви, сыном последнего шаха Ирана, добавив, что такие встречи являются частью подготовки к «послезавтрашнему дню» в Иране.

«Министр Гамлиэль считает эти встречи прекрасной возможностью навести мосты и передать режиму в Тегеране послание о том, что иранский народ не отказывается от своей свободы», - цитирует слова источника издание Al-Monitor.

Отметим, что с момента назначения на свою должность Гила Гамлиэль уже несколько раз встречалась с иранскими активистами в изгнании. Также совместно с израильским МИД она возглавляет пропагандистскую кампанию, цель которой - подтолкнуть Евросоюз к признанию Корпуса стражей иранской революции (КСИР) террористической организацией.