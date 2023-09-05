У Армении много вопросов к Москве

Вступление Армении в НАТО невозможно по «техническим и политическим соображениям», заявил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, член партии премьер-министра Никола Пашиняна Саргис Ханданян.

«Армения открыта для сотрудничества с другими странами в сфере безопасности и обороны. Что касается членства в НАТО, то я не вижу возможности этого по техническим и политическим соображениям, а правительство Армении никогда не говорило о своем желании членства», - сказал Ханданян на брифинге.

При этом Саргис Ханданян выступил с критикой в адрес ОДКБ, которая, как он отметил, «покинула Армению». Он также заявил, что у Еревана «много вопросов» к Москве.