В Болгарии крупный пророссийский митинг видео
Болгарская партия «Возрождение» провела пророссийский митинг под лозунгом «НАТО, вон!», сообщают зарубежные СМИ.
«Партия «Возрождение» выступает категорически против предоставления любых видов оружия не только Украине, но и любым другим участникам конфликта.
Единственная роль, которую может сыграть Болгария, это стать посредником в урегулировании ситуации, но, к сожалению, наша страна в основном играет роль американской пешки на большой шахматной доске, что исключительно унизительно», – заявил глава партии Костадин Костадинов.
September 7, 2023