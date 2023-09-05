Болгарская партия «Возрождение» провела пророссийский митинг под лозунгом «НАТО, вон!», сообщают зарубежные СМИ.

«Партия «Возрождение» выступает категорически против предоставления любых видов оружия не только Украине, но и любым другим участникам конфликта.

Единственная роль, которую может сыграть Болгария, это стать посредником в урегулировании ситуации, но, к сожалению, наша страна в основном играет роль американской пешки на большой шахматной доске, что исключительно унизительно», – заявил глава партии Костадин Костадинов.