Ханданян заявил, что Ереван не обязан отчитываться перед Москвой

Глава комиссии по внешним отношениям парламента Армении Саргис Ханданян назвал суверенным правом Армении как вопрос ратификации Римского статута, так и проведение армяно-американских учений, что ранее вызвало недовольство и угрозы со стороны Москвы.

Как отметил Ханданян, присоединение Армении к тем или иным международным документам является суверенным правом страны и в особых пояснениях нет необходимости.

Говоря о реакции российской стороны и требований разъяснений, он отметил: «Я не знаю содержания вопросов, направленных Армении, и не знаю, даны ли на них ответы или нет».

Касаясь «обеспокоенности» России относительно проведения армяно-американских военных учений на территории Армении, Ханданян напомнил, что учения направлены на развитие сотрудничества с американской стороной в миротворческой сфере и являются результатом углубления отношений Армении и США.

«Что касается реакции Москвы, то это суверенное право Армении проводить военные учения на своей территории», - подчеркнул армянский депутат.