Украина не видит проблемы в российско-турецких отношениях

Усиление сотрудничества между Турцией и Россией не влияет на украинско-турецкие отношения, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

«Нет, не влияет (усиление сотрудничества между Турцией и Россией). У нас в данном случае выстроены свои треки или направления отношений, и те приоритеты, которые мы определили на двустороннем уровне, никак не пересекаются с тем, что существует между Россией и Турцией», - сказал дипломат.

Он охарактеризовал турецко-российские отношения как «сбалансированное противостояние и взаимодействие» и посоветовал при их оценке исходить прежде всего из украинских интересов, а не ориентироваться на чужие нарративы.