Армянский сепаратистский режим — единственный виновник сложившейся гуманитарной ситуации в Карабах е. Об этом заявил представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков в интервью DW.

По словам Амирбекова «кампания, которую Армения сейчас развернула по всему миру, чтобы очернить Азербайджан и обвинить нас во всех возможных грехах, является тактическим ходом, направленным на укрепление статус-кво на местах, имитацию их участия в мирном процессе и попытку свалить всю вину за отсутствие прогресса на Азербайджан (...) Сейчас мы рассматриваем сепаратистское образование на суверенной территории Азербайджана как единственную ответственную сторону в этом гуманитарном кризисе».

Амирбеков также подверг критике мнение о том, что Карабах якобы «заблокирован», уточнив, что по Лачинской дороге каждый день проходят автомобили Международного комитета Красного Креста и другие транспортные средства.

Амирбеков обвинил Армению в попытке отвлечь внимание от мирного процесса, добавив, что армянская сторона препятствует доставке необходимых товаров через дорогу Агдам - Ханкенди.