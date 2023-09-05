Оскорбивших азербайджанский флаг армян освободили и выдворили из страны

«Поскольку сегодня срок наказания этих лиц истек, они были освобождены. В сопровождении сотрудников Генеральной прокуратуры и МВД был обеспечен их переход через ППП «Лачин» в Республику Армения в соответствии с требованиями законодательства Азербайджанской Республики», - говорится в сообщении.

Напомним, 28 августа на ППП «Лачин» были задержаны трое армян, оскорбивших ранее азербайджанский флаг. В 2021 году в СМИ и соцсетях были распространены видеозаписи, на которых армянские футболисты совершают оскорбительные действия в отношении Государственного флага Азербайджана. В связи с этим генеральным прокурором Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (оскорбительные действия в отношении Государственного флага или Государственного герба Азербайджана) Уголовного кодекса АР, расследование данного дела поручено следственному управлению прокуратуры.