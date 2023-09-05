В Армении заявили о разногласиях с Россией

У Ереванa есть «разногласия с Москвой», но отношения нельзя назвать «напряженными», считает заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

«С Россией у нас протекают рабочие отношения. Есть разногласия, обсуждения, но это не значит, что эти отношения можно характеризовать как напряженные», - сказал Ованнисян журналистам в четверг.

На вопрос, готовится ли Армения выходить из ОДКБ, он ответил: «Мы критикуем ОДКБ, но пока такого вопроса в нашей повестке нет».