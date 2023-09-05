США создают военную базу в Финляндии
США разместят своих военных на территории Финляндии в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA). Об этом рассказал президент страны Саули Ниинистё, которого цитирует Iltalehti.
«Соглашение DCA ведет к тому, что в Финляндии будет по крайней мере некоторое военное присутствие США», — рассказал Ниинистё.
Iltalehti отмечает, что американские военные намерены использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми.
Также будет выделено место для базирования американских войск.
США готовят аналогичные соглашения с Финляндией, Швецией и Данией. Соглашение с Норвегией уже подписано. Источники в финском правительстве отмечают, что страна уже принимает дипломатические усилия по включению финских Вооруженных сил в новую командную структуру НАТО под руководством стратегического командования объединенными вооруженными силами в Норфолке. На начальном этапе Финляндия будет относиться к командованию НАТО в Брюсселе, но финская администрация стремится к изменению этой ситуации. Хельсинки хочет, чтобы все страны Балтии попали под командование Норфолка.
В результате двусторонних военных соглашений в Скандинавии будут созданы американские военные базы. По данным Ilta-Sanomat, американские ВВС начнут использовать инфраструктуру авиабазы в провинции Лаппи. Там же планируется размещение первых истребителей F-35 ВВС Финляндии.