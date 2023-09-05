США создают военную базу в Финляндии

США разместят своих военных на территории Финляндии в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA). Об этом рассказал президент страны Саули Ниинистё, которого цитирует Iltalehti.

«Соглашение DCA ведет к тому, что в Финляндии будет по крайней мере некоторое военное присутствие США», — рассказал Ниинистё.

Iltalehti отмечает, что американские военные намерены использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми.