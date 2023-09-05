Эльяс Шафиев, собкор 19:05

Как уже сообщалось, на фоне растущей напряженности между Арменией и Россией, вызванной недавними заявлениями премьер-министра Никола Пашиняна, стало известно, что армянская армия проведет совместные с США военные учения. В связи с чем российские официальные круги, политики и эксперты один за другим угрожают Армении, предупреждая, что этот антироссийский демарш «может стоить Армении потери территорий». Градус кипения Москвы подтверждают заявления двух заместителей главы МИД России, один из которых, Александр Грушко, назвал «большой фантазией» перспективы вступления Армении в НАТО. «Это большие фантазии! – заявил накануне Грушко. - Армения - член ОДКБ, и мы исходим из реальности».

А сегодня другой замглавы МИД РФ, Сергей Рябков, заявил, что совместные учения Армении с США «вызвали обеспокоенность в Москве». По словам Рябкова, «Армения – союзник по ОДКБ, мы исходили и исходим из того, что в духе союзничества следует придерживаться практики учений с теми, кто входит в этот союз». Комментируя напряженность в отношениях между Москвой и Ереваном, армянские и российские эксперты сходятся во мнении о том, что цель Пашиняна - получить от России гарантии безопасности Армении и карабахских армян. «Обстановка на Южном Кавказе на грани фола, - сказал в интервью РБК политолог Аркадий Дубнов. - А если точнее, то, похоже, мы накануне новой войны между Арменией и Азербайджаном». По словам политолога, Пашинян, используя самые разные сигналы — заявления в СМИ, действия по ратификации статута МУС, военные учения с США, отзыв постоянного представителя Армении при ОДКБ, сознательно идет на обострение отношений с Москвой.

«Цель всего этого — довести российское руководство до белого каления, чтобы выявить таким образом пределы возможностей Москвы по реальному разрешению клубка противоречий в Нагорном Карабахе», - считает Дубнов. Именно таким образом Никол Пашинян, по мнению российского эксперта, пытается выяснить, готова ли Москва помочь армянам Карабаха сохранить свои права, или же она, что называется, идет на поводу у Баку. «И этот вызов брошен по всем направлениям. Он доводит ситуацию до точки, за которой должны последовать максимально решительные действия Москвы, которая либо должна дать понять, что Пашинян ей неугоден и пора его сносить, либо сделать какие-то шаги в сторону решения проблемы Нагорного Карабаха в пользу Армении», - считает Аркадий Дубнов. В то же время директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян не согласен с тем, что Пашинян сознательно обостряет отношения с Москвой, поскольку совместные с США военные учения в Армении вовсе не направлены против России.

«Речь идет о том, чтобы повысить совместимость подразделений из разных стран, участвующих в миротворческих миссиях, - пояснил Искандарян в интервью РБК. - Ничего нового в них нет: небольшие группы армянских военных участвовали в такого рода миссиях в Ираке, Афганистане, Сирии, где они работали и работают вместе с российскими военнослужащими». По словам политолога, никакого отношения к военному взаимодействию с Арменией совместные учения с США не имеют. Искандарян также напомнил, что в критических высказываниях Пашиняна на тему российско-армянских отношений в сфере безопасности, выплеснутых в публичное пространство, нет ничего нового. По словам эксперта, премьер-министр Армении делает это регулярно. Что же касается отзыва из ОДКБ представителя Армении, который был воспринят в Москве как очередной демарш Еревана, то армянские эксперты придерживаются иной точки зрения. «Отзыв полномочного представителя Армении в ОДКБ – всего лишь кадровая перестановка, - считает эксперт по международным договорам Андриас Гукасян, напомнив, что полпред – это полувоенная и полудипломатическая должность, подверженная ротации. - Нет никаких оснований рассматривать это как дипломатический демарш. ОДКБ неоднократно заявляла о своем невмешательстве в конфликт с Азербайджаном, да и вообще она создана для иных целей - чтобы члены блока не сотрудничали с НАТО».