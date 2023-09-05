В Москве от спикера парламента Армении потребовали извиниться перед Захаровой

Спикер парламента Армении Ален Симонян обязан извиниться за свои высказывания в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом заявил ТАСС лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Накануне официальный представитель российского дипведомства, комментируя критику Симоняна по ситуации на Лачинской дороге и с российскими миротворцами, отметила, что представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства». В ответ в СМИ появилась реплика Симоняна, где тот сказал, что «не собирается комментировать слова какой-то секретарши какого-то ведомства».

«Риторика Симоняна уже даже не на грани хамства. Наш армянский коллега явно перешел границы приличия. Его высказывания отвратительны и недостойны. Считаю, что спикер парламента Армении обязан извиниться перед Марией Владимировной и всем Министерством иностранных дел России», - сказал Слуцкий.