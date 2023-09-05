Спасатели тюркских стран на международных учениях «Баку-2023» фото
При организационной поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана проведены международные учения «Баку 2023» с участием стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Учения с участием спасательных сил и средств, принадлежащих структурам, ответственным за управление чрезвычайными ситуациями стран - членов ОТГ прошли на территории Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят.
За ходом учений наблюдали министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, министр внутренних дел Турции Али Ерликая, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-майор Сырым Шарипханов, министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана генерал-майор Абдулла Кулдашев, министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообек Ажикеев, генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Вугар Гурбанов, а также руководящие лица министерств внутренних дел и обороны, Госагентства по охране стратегических объектов, Государственной пограничной службы, ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
Учения были проведены с целью координации совместной деятельности спасательных сил и средств органов, ответственных за управление чрезвычайными ситуациями стран-членов Организации тюркских государств во время крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, определения их реальных возможностей, совершенствования системы управления и повышения оперативной готовности штабов в связи с этим, аварийно-спасательных и других неотложных работ, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.
Сначала был проведен осмотр техники и оборудования спасательных учреждений, участвующих в учениях. Затем в штабе учений была установлена видеосвязь с центрами по управлению кризисными ситуациями структур, ответственных за управление чрезвычайными ситуациями стран-членов Организации тюркских государств, сделаны доклады о проделанной работе в связи с учениями. Далее началась практическая часть учений. В ходе успешно реализованных учений поставленные цели были достигнуты.
В завершение состоялся парад авиаотряда МЧС и участвующих в учениях вертолетов Турции, пролетевших над учебной территорией с Государственным флагом Азербайджана и флагом ОТГ.
Всего в учениях приняли участие 8 вертолетов и 1 самолет-амфибия, 245 единиц техники специального назначения, 6 специально обученных собак и 1180 представителей соответствующих структур стран ОТГ. Также в учениях, наряду с МЧС Азербайджана, приняли участие силы МВД Азербайджана, Госагентства по охране стратегических объектов Азербайджана, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана, «Азербайджанских железных дорог» и Бакинского международного морского торгового порта.