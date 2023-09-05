Учения с участием спасательных сил и средств, принадлежащих структурам, ответственным за управление чрезвычайными ситуациями стран - членов ОТГ прошли на территории Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят.

За ходом учений наблюдали министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, министр внутренних дел Турции Али Ерликая, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-майор Сырым Шарипханов, министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана генерал-майор Абдулла Кулдашев, министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Бообек Ажикеев, генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Вугар Гурбанов, а также руководящие лица министерств внутренних дел и обороны, Госагентства по охране стратегических объектов, Государственной пограничной службы, ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Учения были проведены с целью координации совместной деятельности спасательных сил и средств органов, ответственных за управление чрезвычайными ситуациями стран-членов Организации тюркских государств во время крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, определения их реальных возможностей, совершенствования системы управления и повышения оперативной готовности штабов в связи с этим, аварийно-спасательных и других неотложных работ, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.