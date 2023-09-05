Пророссийского блогера Бадаляна задержали в Армении

Пророссийский блогер Микаэл Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян накануне были задержаны в Горисе, сейчас они находятся в Следственном комитете Армении.

По данным Sputnik Армения, идут следственные процедуры, что стало причиной для их задержания - пока не сообщается.

Ранее о том, что Бадалян не выходит на связь, написал глава Россотрудничества Евгений Примаков.