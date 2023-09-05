Украина начала вывозить зерно через порты Хорватии

Украина начала экспортировать свою сельхозпродукцию через средиземноморские порты Хорватии, сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко, передает «Страна».

«Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора», — сказала она.

По словам Свириденко, этот маршрут «будет играть важную роль» в торговле между странами, в том числе и после окончания боевых действий.

Такое заявление министр сделала на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Он не раз выступал с предложением, чтобы через порты страны транспортировалось зерно из Украины.