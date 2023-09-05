Представитель президента Азербайджана: Заявления Пашиняна расходятся с его действиями

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах , не соответствует его действиям. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил представитель президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

«...До сих пор он (Пашинян - ред.) держит там (в Карабахе) свои силы, они по-прежнему финансируют сепаратистский режим из госбюджета, что незаконно. 10 000 вооруженных боевиков Армении стали легитимной военной целью Азербайджана, поскольку это реальная угроза безопасности азербайджанского народа. Поэтому нам нужно заниматься этим. Но мы можем и хотим заниматься этим в рамках мирного процесса», - сказал представитель президента Азербайджана.

Эльчин Амирбеков отметил, что Армения не выполнила ряд пунктов Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

«Азербайджан делает все возможное для участия в мирных переговорах. К сожалению, Армения не выполнила ряд пунктов Трехстороннего заявления... Они все еще не вывели из Карабаха, международно признанной суверенной территории Азербайджана, около 10 тысяч военнослужащих ВС Армении, располагают там 30 танками, артиллерией и другой тяжелой техникой. Они все еще продолжают устанавливать мины на наших территориях. После подписания Трехстороннего заявления у нас уже более 200 жертв среди гражданского населения. Армения отказалась предоставить нам точные карты минных полей, необходимые для защиты жизней людей, которые сейчас очищают от мин эти регионы. Они не раскрывают информацию о массовых захоронениях. Все это - совершаемые ими военные преступления», - отметил Эльчин Амирбеков.