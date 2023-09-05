Госсекретарь США спустился в бункер и сел за руль броневика
Госсекретарь США Энтони Блинкен во второй день своего визита в Украину съездил к пограничникам. Вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк он побывал на объекте отдельной комендатуры безопасности и снабжения Госпогранслужбы Украины в Киевской области. Они осмотрели там и подземное укрытие.
Госсекретарь объявил, что США передают еще 300 млн долларов на финансирование правоохранительного сектора Украины.
По данным CNN, пограничники показали Блинкену полученные от США беспилотники наблюдения, четыре автомобиля MRAP, а также несколько сбитых российских дронов.
Блинкен отметил прекрасную организацию по использованию и применению пограничниками полученной помощи от США. Он также лично сел за руль бронеавтомобиля Roshel Senator MRAP, поступивших подразделениям Государственной пограничной службы Украины в рамках реализации проектов помощи.
Блинкен также посетил деоккупированные в 2022 году части Киевской и Черниговской областей. Он заявил, что разминирование продлится годами.
Госсекретарь США также спускался в подвал школы в селе Ягодное Черниговской области, где российские войска держали десятки жителей, пишут украинские СМИ.