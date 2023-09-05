Госсекретарь США спустился в бункер и сел за руль броневика

Госсекретарь США Энтони Блинкен во второй день своего визита в Украину съездил к пограничникам. Вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк он побывал на объекте отдельной комендатуры безопасности и снабжения Госпогранслужбы Украины в Киевской области. Они осмотрели там и подземное укрытие.

Госсекретарь объявил, что США передают еще 300 млн долларов на финансирование правоохранительного сектора Украины.

По данным CNN, пограничники показали Блинкену полученные от США беспилотники наблюдения, четыре автомобиля MRAP, а также несколько сбитых российских дронов.

Блинкен отметил прекрасную организацию по использованию и применению пограничниками полученной помощи от США. Он также лично сел за руль бронеавтомобиля Roshel Senator MRAP, поступивших подразделениям Государственной пограничной службы Украины в рамках реализации проектов помощи.