Российские хакеры попали под санкции США и Британии
США и Великобритания ввели санкции в отношении 11 россиян, которых считают участниками хакерской группы Trickbot. Об этом сообщили Минфин США и правительство Великобритании.
Минфин США утверждает, что хакерская группировка Trickbot имеет связи «с российскими разведывательными службами», а ее целями были американское правительство, компании и больницы. В ведомстве заявляют, что во время пандемии коронавируса участники Trickbot «нацелились на многие критически важные объекты инфраструктуры и поставщиков медицинских услуг в США».
Министерство называет хакерскую группировку Trickbot разработчиком одноименного банковского вируса, этот троян впервые был идентифицирован в 2016 году. Троян использовался для кражи финансовых данных у компаний, находящихся не в России.
По оценке американских и британских спецслужб, хакеры причастны к вымогательству не менее 180 миллионов долларов.
Как пишет BBC, британский Национальный центр кибербезопасности считает, что члены группировки «почти наверняка» в первую очередь руководствовались мотивами наживы и выбирали жертв исходя из этого. Однако организация допускает, что они поддерживали связь с российскими разведывательными службами и получали от них задания.