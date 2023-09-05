Российские хакеры попали под санкции США и Британии

США и Великобритания ввели санкции в отношении 11 россиян, которых считают участниками хакерской группы Trickbot. Об этом сообщили Минфин США и правительство Великобритании.

Минфин США утверждает, что хакерская группировка Trickbot имеет связи «с российскими разведывательными службами», а ее целями были американское правительство, компании и больницы. В ведомстве заявляют, что во время пандемии коронавируса участники Trickbot «нацелились на многие критически важные объекты инфраструктуры и поставщиков медицинских услуг в США».