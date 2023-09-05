Спецпредставитель Лаврова пришел к Джейхуну Байрамову: что обсудили

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что на встрече обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в регионе.

Дж.Байрамов подчеркнул, что заявления, риторика и провокации армянской стороны, подрывающие мирную повестку дня, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, подрывают усилия и инициативы, направленные на установление прочного мира в регионе.

Несмотря на приверженность Азербайджана процессу нормализации с Арменией, вмешательство Армении во внутренние дела Азербайджана недопустимо, отметил министр.

Было отмечено, что отказ Армении от предложения об интенсификации использования Лачинской дороги параллельно с открытием дороги Агдам - Ханкенди на фоне необоснованных претензий в связи с «напряженной гуманитарной ситуацией» и «блокадой» в регионе свидетельствует о том, что ситуация носит не гуманитарный, а скорее политический характер.

Также была подчеркнута важность осуждения таких шагов международным сообществом, особенно в условиях нарастания политических и военных провокаций со стороны Армении против Азербайджана.