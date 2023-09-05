В Карабахе снова стреляют

Российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе Карабахского региона Азербайджана. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», - говорится в информации.