В Украине взорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ

В городе Алешки Херсонской области Украины, который находится под контролем России, подорвалась машина с двумя работниками российской ФСБ и военными.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в СБУ, в результате взрыва один работник ФСБ скончался на месте, другой – в реанимации в тяжелом состоянии. Трое российских военных, которые сопровождали авто, – ранены.