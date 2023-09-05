Байрамов представителю Госдепа: Армения усиливает провокации против Азербайджана

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким состоялся телефонный разговор. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора была обсуждена двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Дж.Байрамов отметил, что на фоне роста военно-политических провокаций Армении против Азербайджана и усиливающихся манипуляций, искажающих ситуацию, пропаганда этой страны, направленная на введение международного сообщества в заблуждение, не отражает реалий.

Было доведено до сведения, что вмешательство во внутренние дела Азербайджана, в том числе в усилия по реинтеграции проживающих в Карабахе армян, под предлогом необоснованных претензий на якобы «сложную гуманитарную ситуацию» и существование «блокады» в регионе недопустимо.