Из Крыма вылетел иранский самолет

В Крыму из закрытого аэропорта Симферополя вылетел иранский транспортный самолет ИЛ-76ТД, принадлежащий авиакомпании Pouya Air, сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Согласно данным сервиса авиаперелетов, транспортный самолет с позывным EPPUS вылетел из Крыма в 17:09 четверга, прилетев в Крым за два часа до этого. Борт направился на юго-восток и летел над Черным морем.

Аэропорт Симферополя закрыт для гражданских авиаперелетов с начала вторжения РФ в Украину.