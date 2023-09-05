Зурабишвили советует «забыть мечту о ее отставке»

«Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть», - сказала Зурабишвили в своем телеобращении, которое транслировал Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку на фоне импичмента, процедуру которого запустила правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия».

Президент Грузии также заявила, что продолжит совершать визиты в Европу, несмотря на запрет правительства и запуск процедуры ее импичмента: «Я буду ездить всюду, куда должна ездить, потому что это моя высшая конституционная обязанность».

Зурабишвили подчеркнула, что свои визиты совершает на личные средства, но «это неправильно, так как президент не должен ездить на столь важные встречи за счет собственных средств». Президент выразила надежду, что в ближайшие три месяца сумеет посетить «главные, а может, и все столицы Европы».

Правящая партия Грузии 1 сентября объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила поездка Зурабишвили в Европу для встречи с лидерами Германии и Франции, а также с главой Евросовета, в которой правительство ей отказало. Зурабишвили нарушила Конституцию, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия Кабинета министров.

Для отстранения президента необходимы по итогам голосования в парламенте две трети голосов депутатов, то есть 100 из 150. У парламентского большинства 84 голоса, о поддержке импичмента также заявили 4 депутата «Европейских социалистов». Оппозиция, в том числе крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение», заявила, что не поддержит импичмент.