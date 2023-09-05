G20 превращается в G21

На саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, может быть удовлетворена заявка Африканского союза (АС) на вступление в G20, сообщила газета Times of India.

Инициатива о включении АС в «Клуб двадцати» на данном саммите принадлежит премьер-министру Индии Нарендре Моди, который изложил ее в письме всем лидерам стран-участниц, «и это, вероятно, отразится в итоговом документе саммита, если не произойдет каких-либо сбоев в последнюю минуту», отмечает издание.