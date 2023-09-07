Генсек НАТО жестко ответил критикам контрнаступления Украины

Столтенберг 7 сентября, выступая перед Европарламентом, заявил, что российская армия была второй в мире по силе и мощи, а стала второй в Украине. Европейским чиновникам не стоит критиковать контрнаступление ВСУ за «медлительность». Его заявления передают украинские СМИ.

По его словам, большинство западных аналитиков говорили о том, что ВС РФ смогут захватить Киев в течение нескольких дней или недель. Однако ВСУ смогли вытеснить россиян с севера, а затем провести контрнаступление в Харьковской области и освободить Херсон. Теперь те же самые эксперты разочарованы контрнаступлением ВСУ, жалуются, что оно продвигается слишком медленно. «Реальность такова, что украинцы снова и снова превосходят ожидания», – заявил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, западные чиновники могут давать советы украинским военным и политикам, однако все решения должны принимать командиры ВСУ, а также солдаты на местах: «Вы не можете сидеть здесь, в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО или штаб-квартире ЕС, и рассказывать им, как нужно воевать».