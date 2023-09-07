Беспилотник атаковал завод в России: начался пожар

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотником вечером 7 сентября был атакован промышленный объект в Брянске. В результате произошло возгорание административного здания.

«Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы», — говорится в Telegram-канале главы региона.

По данным Telegram-канала Mash, беспилотник атаковал завод «Кремний-Эл», который производит интегральные микросхемы.

Всего за четверг, 7 ноября, над Брянской областью были сбиты четыре беспилотника.