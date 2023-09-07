По словам Азая Керимова, после того, как с ним связались сотрудники Службы госбезопасности и организовали очную ставку, он сразу же узнал Хачатряна. По словам отставного полковника, у Вагифа, которого армяне в Ханкенди называли «Владиком», был шрам на левой руке.

«Еще до событий в селе Мешали, а именно в ночь на 15 мая 1991 года, мы арестовали Вагифа (Владика) и вместе с ним еще четырех армянских боевиков, - рассказал Керимов. – Во время очной ставки Вагиф меня сразу узнал и сказал, что я его тогда избил».

Азай Керимов утверждает, что Вагиф Хачатрян был одним из самых активных участников изгнания 30 тысяч азербайджанских семей, живших в те годы в Ханкенди. «Будучи членом банды Гариба (Гарика), начальника Ханкендинского уголовного розыска, Хачатрян являлся одним из зачинщиков национальных конфликтов, - заявил Керимов. - Впервые мы его арестовали именно за это. В тюрьме он пытался перегрызть себе вены, но его остановили и оказали медицинскую помощь. Однако после того, как Вагиф вновь попытался себя убить, пришлось взять его под стражу. А через три месяца, по словам самого Вагифа, присланные из Баку в Шушу прокурор и следователи продали его за крупную сумму денег».