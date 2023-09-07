Следователи из Баку продали в Шуше Вагифа Хачатряна новые детали
Военнослужащий азербайджанской армии полковник запаса Азай Керимов в ходе очной ставки узнал Вагифа Хачатряна, задержанного на пограничном пропускном пункте «Лачин».
Напомним, Вагиф Хачатрян, задержанный 29 июля военнослужащими Госпогранслужбы Азербайджана, находился в международном розыске по обвинению в геноциде, депортации лиц азербайджанской национальности и уничтожении в декабре 1991 года имущества жителей села Мешали Ходжалинского района Азербайджана.
По словам Азая Керимова, после того, как с ним связались сотрудники Службы госбезопасности и организовали очную ставку, он сразу же узнал Хачатряна. По словам отставного полковника, у Вагифа, которого армяне в Ханкенди называли «Владиком», был шрам на левой руке.
«Еще до событий в селе Мешали, а именно в ночь на 15 мая 1991 года, мы арестовали Вагифа (Владика) и вместе с ним еще четырех армянских боевиков, - рассказал Керимов. – Во время очной ставки Вагиф меня сразу узнал и сказал, что я его тогда избил».
Азай Керимов утверждает, что Вагиф Хачатрян был одним из самых активных участников изгнания 30 тысяч азербайджанских семей, живших в те годы в Ханкенди. «Будучи членом банды Гариба (Гарика), начальника Ханкендинского уголовного розыска, Хачатрян являлся одним из зачинщиков национальных конфликтов, - заявил Керимов. - Впервые мы его арестовали именно за это. В тюрьме он пытался перегрызть себе вены, но его остановили и оказали медицинскую помощь. Однако после того, как Вагиф вновь попытался себя убить, пришлось взять его под стражу. А через три месяца, по словам самого Вагифа, присланные из Баку в Шушу прокурор и следователи продали его за крупную сумму денег».
«Спустя девять месяцев после освобождения из тюрьмы Вагиф и его банда совершили Мешалинскую резню. На совести Хачатряна также кровь безвинных жертв Ходжалинского геноцида», - говорит Керимов.
«Помимо родного языка Вагиф свободно говорит на азербайджанском и русском, - сказал Керимов. - Во время очной ставки он указал на трех жителей Мешали и заявил, что знает их, что они работали на армян, тесно общались с ними, разговаривали по-армянски, свой народ, односельчан не любили. Хачатрян добавил, что таких еще много».