Швеция в ожидании...

Швеция полностью готова к присоединению к НАТО и рассчитывает, что турецкий парламент осенью одобрит заявку Стокгольма на вступление в альянс, заявил глава МИД королевства Тобиас Биллстрём.

«Завершение процесса принятия Швеции в НАТО очень важно для безопасности как Швеции, так и НАТО. <...> Со своей стороны, мы полностью готовы к этому и ждем, когда в Анкаре начнется процесс ратификации нашей заявки», - цитирует «Интерфакс» Биллстрёма.

Премьер напомнил, что у Стокгольма с Анкарой заключены договоренности, согласно которым в турецкий парламент направят заявку Швеции на членство в НАТО для ратификации.

Биллстрём заверил, что Стокгольм продолжит выполнять обязательства, зафиксированные в трехстороннем меморандуме между Турцией, Швецией и Финляндией.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле этого года заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября. Турецкие СМИ уточняли, что, по словам Эрдогана, заявку Швеции ратифицируют после открытия сессии парламента, которое намечено на октябрь.