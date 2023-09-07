Президент Турецкой Республики Северного Кипра благодарит Ильхама Алиева
Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева после того, как глава азербайджанского государства заявил на заседании Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку, что флаг ТРСК будет развеваться на мероприятии в Азербайджане. Об этом сообщает официальный сайт президента ТРСК.
«Меня обрадовало заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании ОТГ в Баку», - заявил он.
Татар отметил, что его самая большая мечта - иметь неразрывные связи с Азербайджаном. «Я благодарю господина президента Ильхама Алиева за его заявления и надеюсь, что наше братство и сотрудничество будут вечными», - сказал Эрсин Татар.
Напомним, выступая в четверг, 7 сентября, на встрече с участниками второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений «Баку-2023», президент Ильхам Алиев, в частности, сказал, что на мероприятии должен и будет развеваться флаг Северного Кипра. «Сегодня впервые среди нас присутствует и представитель Северного Кипра. Хочу особо поприветствовать наших тюркских братьев с Северного Кипра. Министр представлен здесь в качестве наблюдателя, но в то же время со своим флагом. Конечно, на нашем мероприятии должен и будет развеваться флаг и Северного Кипра. Азербайджан всегда был рядом с нашими братьями, объединенными во всем тюркском мире, и очень отрадно, что на последнем саммите Северный Кипр был избран наблюдателем в Организации тюркских государств. Сердечно поздравляю всех наших тюркских братьев по этому случаю. Это еще раз демонстрирует наше единство, еще раз демонстрирует нашу волю. Это говорит о том, что мы находимся и всегда будем находиться рядом друг с другом на пути справедливости», - сказал глава азербайджанского государства.