Президент Турецкой Республики Северного Кипра благодарит Ильхама Алиева

Татар отметил, что его самая большая мечта - иметь неразрывные связи с Азербайджаном. «Я благодарю господина президента Ильхама Алиева за его заявления и надеюсь, что наше братство и сотрудничество будут вечными», - сказал Эрсин Татар.

Напомним, выступая в четверг, 7 сентября, на встрече с участниками второй встречи министров по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств и международных учений «Баку-2023», президент Ильхам Алиев, в частности, сказал, что на мероприятии должен и будет развеваться флаг Северного Кипра. «Сегодня впервые среди нас присутствует и представитель Северного Кипра. Хочу особо поприветствовать наших тюркских братьев с Северного Кипра. Министр представлен здесь в качестве наблюдателя, но в то же время со своим флагом. Конечно, на нашем мероприятии должен и будет развеваться флаг и Северного Кипра. Азербайджан всегда был рядом с нашими братьями, объединенными во всем тюркском мире, и очень отрадно, что на последнем саммите Северный Кипр был избран наблюдателем в Организации тюркских государств. Сердечно поздравляю всех наших тюркских братьев по этому случаю. Это еще раз демонстрирует наше единство, еще раз демонстрирует нашу волю. Это говорит о том, что мы находимся и всегда будем находиться рядом друг с другом на пути справедливости», - сказал глава азербайджанского государства.