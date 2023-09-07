Это вызвало большое оживление и слухи о том, что готовится переименование Индии в соответствии с древними традициями. Подогрела ситуацию публикация в The Economic Times, в которой рассказывалось, что нынешнее правительство Индии имеет такое намерение, и резолюция об этом может быть внесена на рассмотрение парламента уже в ближайшие недели.

В эти выходные, 9-10 сентября, в Нью-Дели пройдет саммит Большой двадцатки, и в ходе подготовки к высокому мероприятию организаторы разослали участникам полагающиеся подготовительные материалы. В частности, иностранные делегации получили буклеты, а лидеры государств G20 – официальное приглашение на ужин от имени президента Драупади Мурму. Банальные, в общем, вещи, вот только название страны-организатора было указано «Бхарат».

В это охотно поверили, поскольку такие настроения среди части индийских («бхаратских»?) политиков есть. В частности, в одной из ведущих общенациональных партий «Бхаратия джаната парти» считают название страны «Индия» проклятым колониальным наследием, с которым необходимо покончить. С учетом того, что предыдущие попытки переименовать знаменитые индийские города Бомбей, Мадрас и Калькутту в Мумбай, Ченнай и Колкату удались, то вдруг и в этот раз все всерьез?

Всеобщее удивленное ожидание несколько пригасил министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар, заявивший, что использование слова «Бхарат» для обозначения его страны в материалах к саммиту G20, который пройдет в Нью-Дели, не является попыткой изменения названия государства. Просто в английском для обозначения используется слово «Индия», а на хинди – «Бхарат».

Тут такая тонкость: согласно Конституции страны, единственным официальным языком является хинди, но английский продолжает применяться во всех официальных ситуациях, в которых использовался до введения в действие Конституции. Так что Индия – все равно Бхарат, а Бхарат - Индия. И менять, вообще-то, ничего не надо.

Слово «Индия», закрепившееся в европейских языках, происходит от греческого слова, которое было, в свою очередь, заимствовано от названия реки Инд на санскрите: Синдх. А «Бхарат» происходит от названия одного из племен, которое упоминается в «Ригведе» - древнем индийском эпосе.

Понятно желание индийских националистов, которые сейчас доминируют во власти, усилить символическую связь с корнями, уходящими в далекое прошлое. Но, собственно, никто эти корни не ставит под сомнение, и сам бренд «Индия» как раз отлично работает на эту связь, вызывая необходимые ассоциации с древней историей.

Настоящий ребрендинг с полным вытеснением из употребления привычного названия, да еще по всем миру, стоил бы очень дорого, а результат вряд ли удовлетворил инициаторов. Но никто не может дать гарантии, что борцы за искоренение колониального наследия не попытаются.