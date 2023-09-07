Аналитики Goldman Sachs допустили возможность роста цен на нефть Brent до $107 за баррель к декабрю 2024 года. Такой сценарий реализуется, если Россия, Саудовская Аравия и другие страны — участницы соглашения ОПЕК+ не откажутся от значительного сокращения поставок, передает CNN.

Ранее Goldman Sachs предполагал, что Brent будет торговаться по $93 баррель в декабре следующего года. Теперь же аналитики видят риски более высоких цен на нефть. В частности, предыдущий прогноз был основан на предположении, что в январе 2024 года страны ОПЕК+ частично откажутся от сокращения добычи. Но в Goldman Sachs стали допускать, что решение о снижении поставок могут продлить и в следующем году. При этом Саудовская Аравия, по оценкам банка, может медленнее наращивать добычу в будущем, чем это предполагалось ранее.

Вместе с тем аналитики уточнили, что $107 за баррель Brent — это не базовый прогноз. В Goldman Sachs пояснили, что трехзначная стоимость барреля Brent может заставить американских производителей сланцевой нефти увеличить поставки. Кроме того, подорожание нефти может привести к увеличению инвестиций в сектор зеленой энергетики. Свою роль может сыграть и нежелание властей США мириться с очень высокими ценами на нефть в преддверии президентских выборов.

На этой неделе Россия и Саудовская Аравия продлили до конца года добровольное сокращение поставок нефти (Россия — 300 тыс. баррелей в сутки, Саудовская Аравия — 1 млн баррелей в сутки). Обе страны будут ежемесячно пересматривать свое решение в зависимости от ситуации на мировом рынке нефти.