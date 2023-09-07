США выделяют новый пакет помощи Украине на 600 млн долларов в рамках «Инициативы по содействию безопасности Украины». Эта инициатива предполагает размещение заказов производителям на поставки Украине. Тендеры, которые теперь будут объявлены, и затем исполнение заказов занимают продолжительное время, передает BBC.

Новый пакет военной помощи включает: оборудование для поддержки и интеграции систем ПВО Украины; дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS); 105-мм артиллерийские снаряды; средства радиоэлектронной борьбы и противорадиоэлектронной борьбы; взрывные боеприпасы для расчистки препятствий; оборудование для разминирования; оборудование для обучения, технического обслуживания и поддержки.