Леонид Швец, автор haqqin.az 00:56

Россия только за последние пять дней предприняла четыре атаки «шахедами» на припортовую инфраструктуру и элеваторы в Измаильском районе Одесской области. Так, в ночь на седьмое сентября Измаил, Килия и Рени подверглись нападению 33 ударных дронов, из которых 24 удалось сбить, но остальные причинили немалый ущерб. Иногда процент сбития выше: в ночь на третье сентября сбито 23 из 25-ти. Русские готовы тратить все новые БПЛА, несмотря на потери, поскольку высоким начальством поставлена «благородная» задача - не допустить украинское зерно и другую аграрную продукцию на внешние рынки. Так выглядит «денацификация» по-кремлевски.

Измаил, Килия и Рени – это небольшие портовые города, расположенные на Дунае, и после того как в июне-июле удары ракет и дронов разрушали главный украинский порт – Одессу, именно на дунайское направление была переправлена часть грузов. И тут есть одна тонкость: противоположный от этих городов берег Дуная – румынский. Это было дело времени и случая, когда война заденет территорию страны – члена НАТО. Она и задела. Во время одной из атак с третьего на четвертое сентября украинские пограничники зафиксировали минимум две детонации ударных дронов на территории Румынии. Министерство обороны этой страны поспешило «категорически опровергнуть» эту информацию. Была использована хитроумная формулировка: «Никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории». Означает ли это, что Россия вольна бить по территории Румынии, лишь бы не были задеты военные и гражданские объекты? Ведь это не будет представлять прямой военной угрозы. Украинская сторона продолжала настаивать, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что имеются фотодоказательства падения и взрывов БПЛА на румынской территории: «Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны «Шахед». Уже после этого президент Румынии Клаус Йоханнис заверил граждан, что «Мы полностью контролируем наше национальное пространство, мы проверили абсолютно все, и могу успокоить население: ничего не попало в Румынию».

И вот уже шестого сентября румынский телеканал Antena 3 CNN сообщил, что в уезде Тулча в районе Плауру, который граничит с Украиной, действительно найдены обломки российского беспилотника, предназначавшегося, по всей видимости, для удара по Измаильскому порту, и они переданы на экспертизу. В этот раз министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил эту информацию: «Мы обследовали очень большую территорию, в том числе и ту, о которой велись дискуссии в публичном пространстве, и я подтверждаю, что на этой территории были найдены фрагменты, которые могут быть от дрона». При этом министр опять горячо уверял, что никакой угрозы «шахед» не представлял. Ситуацию снова пришлось комментировать президенту Румынии Клаусу Йоханнису: «Если подтвердится, что эти обломки являются частью российского беспилотника, такая ситуация будет абсолютно неприемлемой и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии». Об инциденте проинформировали НАТО, и генсек альянса Йенс Столтенберг первым делом заявил, что НАТО не имеет подтверждений «преднамеренного нападения» со стороны России. А на заседании Североатлантического совета 6 сентября члены альянса «выразили решительную солидарность с Румынией».