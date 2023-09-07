Американского актера приговорили к 30 годам за изнасилование

Американский актер Дэнни Мастерсон, известный по роли в сериале «Шоу 70-х», приговорен к 30 годам тюремного заключения за изнасилование двух женщин, сообщает телеканал ABC News.

Актер будет отбывать два 15-летних срока подряд, по одному за каждое обвинение. Также он будет должен зарегистрироваться как насильник, добавил телеканал.

Сам Мастерсон не признал свою вину по трем пунктам обвинения в изнасиловании после обвинений со стороны трех разных женщин, включая свою бывшую девушку.