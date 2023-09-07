Американцы помогли курдам подавить мятеж арабских племен арабские СМИ
Так называемые «Сирийские демократические силы» (СДС) во главе с курдами, недавно одержавшие верх в столкновениях с местным арабским ополчением, укрепляют контроль над восточными районами Сирии, сообщает The National News.
«Вооруженные формирования, где доминируют курды, занялись укреплением контроля над богатыми нефтью районами восточной Сирии после подавления при поддержке США мятежа арабских племен», - отмечает издание.
«Источник в местной администрации, поддерживаемой США, заявил, что СДС начали поиск тех людей среди своих противников, кто, вероятно, несет ответственность за гибель десятков членов СДС за последние две недели», - пишет The National News.
В конце августа курды задержали главу Военного совета Дейр-эз-Зора - арабского ополчения, связанного с СДС, Ахмада аль-Хабила. Причины задержания не назывались. После этого между курдскими и арабскими ополченцами начались столкновения.
По данным The National News, из Вашингтона прибыли эмиссары для урегулирования конфликта, в котором погибли до 200 человек. В итоге накануне арабам во главе с их командиром дали возможность уйти из города Дибан в провинции Дейр-эз-Зор. После этого бои стали сходить на нет.