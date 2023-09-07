«Вооруженные формирования, где доминируют курды, занялись укреплением контроля над богатыми нефтью районами восточной Сирии после подавления при поддержке США мятежа арабских племен», - отмечает издание.

Так называемые «Сирийские демократические силы» (СДС) во главе с курдами, недавно одержавшие верх в столкновениях с местным арабским ополчением, укрепляют контроль над восточными районами Сирии, сообщает The National News.

«Источник в местной администрации, поддерживаемой США, заявил, что СДС начали поиск тех людей среди своих противников, кто, вероятно, несет ответственность за гибель десятков членов СДС за последние две недели», - пишет The National News.

В конце августа курды задержали главу Военного совета Дейр-эз-Зора - арабского ополчения, связанного с СДС, Ахмада аль-Хабила. Причины задержания не назывались. После этого между курдскими и арабскими ополченцами начались столкновения.

По данным The National News, из Вашингтона прибыли эмиссары для урегулирования конфликта, в котором погибли до 200 человек. В итоге накануне арабам во главе с их командиром дали возможность уйти из города Дибан в провинции Дейр-эз-Зор. После этого бои стали сходить на нет.