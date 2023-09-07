По его словам, сейчас происходит усиление тех тенденций, которые и раньше проявлялись в армянской внешней политике. В частности, проведение армяно-американских военных учений следует считать элементом шантажа России. «Если Ереван переориентируется на Запад и российские военные выведут 102-ю военную базу из Гюмри, Москва потерпит значительный репутационный ущерб. Но от этого Армения ничего не выиграет», - сказал политолог.

«Армения уже давно старается проводить многовекторную внешнюю политику. Не зря российские политологи, анализируя итоги 44-дневной войны, отмечали, что Путину не за что любить власти Армении и не за что сердиться на руководство Азербайджана. И данный фактор во многом определяет позицию России в отношении этих стран», - сказал Шупер.

Планы армянского руководства провести с 11 по 20 сентября этого года совместные с США военные учения — это новая политика Еревана по шантажу властей России. Об этом сказал в интервью haqqın.az российский политолог, профессор Вячеслав Шупер.

Шупер отмечает, что кроме шантажа, у Пашиняна есть желание свалить на Москву ответственность за поражение во второй карабахской войне. Хотя реальной причиной поражения является, как точно заметил один российский политолог, очевидная реальность: «Армения не явилась на войну». И винить Еревану следовало бы прежде всего себя, но почему-то они обвиняют Россию - из-за якобы ее вмешательства армянская армия бездарно проиграла войну. Кроме того, сейчас популярность Пашиняна среди населения Армении находится на низком уровне, поэтому ему приходится играть на антироссийских чувствах электората.

Еще один российский политолог, руководитель магистерской программы «Дипломатия Российской Федерации и зарубежных стран» факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко сказал haqqin.az, что не следует переоценивать значение этих учений, которые носят миротворческий характер и особой роли в наращивании военного потенциала Армении играть не будут. Хотя армяно-американские учения следует считать сигналом лояльности Еревана Соединенным Штатам.

Эксперт считает вполне возможным выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС. «Уже сегодня Армения хоть и формально не вышла из этих объединений, но никакого участия в них не принимает. Не следует ожидать резкого разворота Еревана с его нынешнего пророссийского ориентира в сторону другого геополитического центра. США далеко, Франция увязла в своих проблемах, и Париж может оказать Армении только дипломатическую поддержку в борьбе с Азербайджаном. Но ни США, ни Франция не могут стать гарантами безопасности Армении. В Гюмри стоит российская военная база, и в силу многих причин невозможно представить, чтобы на ее месте были дислоцированы американские или французские войска», - сказал политолог.

Ткаченко отмечает, что в Москве расстроены предстоящими армяно-американскими учениями и другими действиями Еревана, но каких-то радикальных выводов в Кремле делать не будут. «Конечно, любое государство хочет проводить многовекторную политику, но в случае с Арменией это сделать технически невозможно», - подытожил Ткаченко.