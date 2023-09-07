Нетаньяху позвонил Зеленскому и обсудил помощь Израиля Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы правительства еврейского государства.

Согласно официальным сообщениям, главной темой беседы стало дальнейшее оказание Израилем гуманитарной помощи Украине. Контакт лидеров стал первым за последние девять месяцев. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

«Лидеры обсудили дальнейшее оказание Израилем помощи Украине, в том числе украинским беженцам, находящимся в Израиле, а также помощи в развитии и продвижении систем раннего оповещения о воздушной тревоге», – говорится в официальном пресс-сообщении.

Кроме этого, стороны обсудили проблему обеспечения израильских паломников возможностью проезда в украинский город Умань в канун еврейских праздников.