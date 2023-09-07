Еще трое азербайджанских дзюдоистов стартуют на чемпионате Европы в Нидерландах

Сегодня на молодежном чемпионате Европы по дзюдо в Гааге будет разыграно еще четыре комплекта медалей. Азербайджан будет представлен только в мужском турнире.

В весовой категории до 73 кг выступят Сулейман Алиев и действующий чемпион Европы среди молодежи Вусал Галандарзаде. Вусал начнет борьбу с 1/16 финала, где встретится с победителем схватки между дзюдоистами из Германии и Эстонии. Сулейман в 1/16 финала встретится с австрийцем Ленцом Напрудником.

В весе до 81 кг Омар Раджабли на этой же стадии поборется с еще одним дзюдоистом из Австрии Берндом Фашингом.

Напомним, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала по одному золоту, серебру и бронзе. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Низами Имранов (60 кг), 2-е место занял Айдын Рзаев (66 кг), бронзы удостоилась Айдан Велиева (52 кг).