Еще трое азербайджанских дзюдоистов стартуют на чемпионате Европы в Нидерландах
Сегодня на молодежном чемпионате Европы по дзюдо в Гааге будет разыграно еще четыре комплекта медалей. Азербайджан будет представлен только в мужском турнире.
В весовой категории до 73 кг выступят Сулейман Алиев и действующий чемпион Европы среди молодежи Вусал Галандарзаде. Вусал начнет борьбу с 1/16 финала, где встретится с победителем схватки между дзюдоистами из Германии и Эстонии. Сулейман в 1/16 финала встретится с австрийцем Ленцом Напрудником.
В весе до 81 кг Омар Раджабли на этой же стадии поборется с еще одним дзюдоистом из Австрии Берндом Фашингом.
Напомним, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала по одному золоту, серебру и бронзе. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Низами Имранов (60 кг), 2-е место занял Айдын Рзаев (66 кг), бронзы удостоилась Айдан Велиева (52 кг).
В общекомандном зачете Азербайджана занимает 2-е место, уступая только Италии.
Всего в чемпионате Европы принимают участие 366 дзюдоистов из 43 стран. Индидуальные соревнования будут проходить три дня и завершатся 9 сентября. А на следующий день пройдут смешанные командные состязания.
На прошлогоднем молодежном чемпионате Европы в Праге сборная Азербайджана завоевала 3 золота, 1 серебро и 1 бронзу. В результате среди 39 стран Азербайджан занял 1-е место в мужском зачете и 2-е место в общем зачете, уступив только Турции.
В смешанном же командном турнире сборная Азербайджана впервые в истории завоевала медаль, став бронзовым призером.