Посол Азербайджана ответил на антиазербайджанскую статью

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов написал письмо в редакцию журнала Economist в ответ на проводимую в последнее время клеветническую кампанию и необоснованные обвинения против Азербайджана.

Согласно сообщению посольства Азербайджана в Великобритании, в письме указывается, что в действительности происходящие вокруг Лачинской дороги процессы являются следствием внутриполитического конфликта армян. Радикально и сепаратистски настроенные армяне, удерживая армянское население в заложниках и используя «гуманитарную катастрофу», искусственно созданную ими в Карабахском регионе Азербайджана, а также политизируя вопрос, пытаются помешать мирным переговорам, проводимым между Азербайджаном и Арменией. Блокирование сепаратистами Агдамской дороги и отказ от гуманитарной помощи Азербайджана является доказательством этому.

В письме отмечается, что все это происходит на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Также подчеркивается, что Азербайджан как многонациональная страна предлагает местным армянам интеграцию на равных правах с другими своими гражданами. Достижение мира между Азербайджаном и Арменией является единственным выходом для стабильности и процветания в регионе, говорится в письме. В противном случае армян ждут лишь нестабильность и упадок.