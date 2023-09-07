«Шахеды» летят бомбить Одессу

В ночь на 8 сентября Россия направила дроны-камикадзе типа Shahed на Одессу, Николаев и Херсон. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога была объявлена около 23:45, через 20 минут после этого стало известно о приближении группы ударных БПЛА к Одессе. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что жителям следует спуститься в укрытие.

Позже ВС сообщили об угрозе применения «шахедов» в Николаевской и Херсонской областях.

ВС также сообщили об активности российской тактической авиации на востоке Украины. Воздушные тревоги были объявлены в Харьковской и Донецкой областях.

В последние недели Россия регулярно атакует Одесскую область. 7 сентября россияне атаковали беспилотниками юг области три часа подряд.