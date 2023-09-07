Украина ждет от Турции ответа

Украина передала Турции предложение о возобновлении работы зернового коридора без России, ответ пока не получен, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

«Предложение о работе без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли (с зерном) уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это на самом деле рациональный путь», - цитирует Интерфакс-Украина дипломата.

По словам Боднара, поскольку нет никаких экспортных ограничений по украинской продукции для судов, которые проходят по этому гуманитарному коридору, такой альтернативный вариант может быть одним из основных для урегулирования ситуации.